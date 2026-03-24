◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」見慣れない“合体”に驚かされた。１６日、インスタグラム上に次々とアップされた写真に目を疑った。「９６年会」と記された投稿に写っていたのは担当する広島カープの塹江、栗林、島内、末包、大盛の５人に加え、Ｊ１サンフレッチェ広島の荒木、新井。同じ広島を本拠地とする２チームの同学年選手が、競技の枠を超えて食事をともにした。発起人は塹江。もともとサンフレッチェ広島の選手