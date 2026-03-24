サーフィン男子の２０２１年東京五輪銀メダリスト、五十嵐カノア（２８）がこのほど、静岡市内のイベントで取材に応じ、２８年ロサンゼルス五輪につながるアジア大会出場への意欲を語った。今年９月に愛知・名古屋で開催される同大会で優勝すれば、五輪代表決定の第１号となる可能性が高い。「自分にとって大きなモチベーションになるし、チャンスだと思っている。日本の波はよく知っている。その中でプレッシャーをかけること