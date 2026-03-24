記事ポイント「好き・もう一度食べたい料理」はイタリア料理・フランス料理・韓国朝鮮料理がTOP3で、韓国料理は10ポイント前後の伸長150以上のメニュー中、3年前比で喫食経験が唯一10ポイント以上増加したのは「ヤンニョムチキン」市販の冷凍ブロッコリー利用は12年前の2.5倍増で、2025年調査で冷凍野菜の利用1位に浮上 日本能率協会総合研究所が、20〜79歳の既婚女性と20〜39歳のシングル女性1,500名を対象に実施した「家庭