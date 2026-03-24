RIZAPグループが運営するコンビニジム「chocoZAP」が24日、「女性専用店舗」「ちょこガチゾーン」「サードプレイス構想（第三の居場所）」といった新施策を直営の数店舗で実施し、利用動向の検証を行うことを発表した。【比較写真】ぽっちゃりお腹…肉体改造前の峯岸みなみ既存の女性向けジムは、シニア向けやヨガ教室等の単種目に特化した事業が多い。そこでchocoZAPでは、SNSやアンケートに寄せられた会員の声を反映し、女性