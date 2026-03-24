【ニューヨーク共同】国連安全保障理事会の非常任理事国バーレーンは、ホルムズ海峡周辺で商船を保護するため、武力行使を含む「あらゆる必要な手段」を認める決議案を理事国に提示した。ロイター通信が23日報じた。米国や湾岸アラブ諸国が支持しているが、常任理事国のロシアと中国が拒否権を行使する可能性があるとしている。決議案は各国が単独か多国籍連合を通じ、ホルムズ海峡周辺での通航を可能にするため、あらゆる手段