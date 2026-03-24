映画『パスト ライブス／再会』で世界的評価を得たセリーヌ・ソン監督の最新作『マテリアリスト 結婚の条件』が、5月29日よりTOHOシネマズ 日比谷ほか全国で公開される。このほど、ソン監督とダコタ・ジョンソン、クリス・エヴァンス、ペドロ・パスカルらが作品の魅力を語る特別映像が解禁された。【動画】記事で紹介している特別映像＆予告編本作は、ニューヨークの結婚相談所で働く凄腕マッチメーカーのルーシー（ダコタ・ジ