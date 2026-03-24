「日本での蒸しパンとの出会いが、私のゲーム人生を変えた瞬間だ」そう語るのは、イギリス出身のプロゲーマー、Ryan Hartさん。SNSに投稿された、完璧な構図の蒸しパンの写真が話題になった。構図はもちろんだが、さらに驚かせたのは、「蒸しパン見つけましたぞ！！！！！」と日本語で綴られていたことだった。なぜ、そこまで蒸しパンに思い入れがあるのか？なぜ日本語がそんなに上手なのか？本人を直撃し、その謎を紐解いていくう