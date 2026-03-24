◇第98回選抜高校野球大会第6日熊本工0ー4大阪桐蔭（2026年3月24日甲子園）熊本工は0―4で大阪桐蔭に敗戦。4強入りした2007年春以来、19年ぶりの1勝はお預けになった。先発した堤大輔投手（3年）は7回2/3で3失点だった。大会のガイドブックには出場32校の選手が紹介されている。熊本工の堤は出場校のエースナンバーを背負う選手の中で一番身長が小さい1メートル67の右腕だ。内野手として入学したが、昨秋からコーナーを