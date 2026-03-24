赤沢経済産業大臣は、国家備蓄の石油を北海道や九州・沖縄などあさって26日から順次放出することを明らかにしました。【映像】白島国家石油備蓄基地の様子赤沢経済産業大臣「国家備蓄原油の放出を行うのは11の基地でやります」放出する国家石油備蓄基地は、福岡の白島や愛媛の菊間、北海道の苫小牧東部など11か所です。産油国との共同備蓄なども含まれます。放出はあさって26日から順次行われ、5月ごろまで実施するという