今回取材に応じてくれたのは、事業で成功を収めた兄を持つ、地方銀行勤務の吉澤さん（仮名・39歳）です。彼は、開口一番「正直、兄さんが“やらかしていた”なんて、あの電話が来るまで微塵も思っていませんでした」と打ち明けてくれました。◆誰もが疑わなかった兄の羽振り吉澤さんには3つ年上の兄・真斗さん（仮名・42歳）がいます。実家は京都で造り酒屋を営む家で、もともと両親は長男である真斗さんに家業を継いでほしか