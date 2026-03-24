5年ぶり出場の中京大中京が帝京を延長10回、タイブレークの末に破り、前回出場に続く8強入りを果たした。強打のチームに勢いを付けたのは目覚めた4番・荻田翔惺外野手（3年）だった。3回1死満塁から低めのチェンジアップを拾って左前に運ぶ先制適時打。1回戦は4打席無安打で今大会6打席目の初安打に「気持ちが楽になった」と平常心を取り戻すと、続く5回無死一塁では1ボールから外寄りの速球を捉えた一撃は左翼スタンドに届い