アメリカとイランの高官級協議の開催が報じられるなか、イスラエルのネタニヤフ首相は攻撃を継続する姿勢を強調しました。【映像】取材に応じるネタニヤフ首相ネタニヤフ首相は23日、トランプ大統領と協議をしたと声明をだしました。そのうえで、「我々はイランとレバノンへの攻撃を続けている」とも明らかにしました。また、「どんな状況下でも、国益を守り抜く」と主張し、攻撃を継続する姿勢を示しています。アメリカの