津軽線（新中小国信号場〜三厩間）廃止へJR東日本は2026年3月24日、津軽線（新中小国信号場〜三厩間）について、鉄道事業廃止の届出を行ったと発表しました。【画像】まさに最果ての雰囲気..これが廃止される「津軽線の終着駅」です津軽半島の末端部にあたる同区間は、2022年8月の大雨で、盛土流出などの被害を受け運休。赤字区間であることから、JR東日本は「鉄道以外の復旧方法も含め検討する」とし、蟹田から三厩地区、竜飛