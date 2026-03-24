消防によりますと、きょう午後１時４０分ごろ、山形県東根市の山形空港北東の山について、「煙が上がっている」と通報がありました。 【画像】山から煙が立ちのぼる 現在、消防と警察が現場に向かい、さらに宮城と岩手の消防防災ヘリが出るなどして、状況の把握と消火活動が続けられています。 燃えているのは下草で、午後２時半の時点で１０ヘクタールにまで燃え広がっているということです。この下草が燃えている周辺に