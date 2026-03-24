後手に回る投球で精彩を欠いた佐々木(C)Getty Iamges期待された“攻めの投球”はできず、怪物右腕はまたもマウンド上で後手に回った。現地時間3月23日に行われた本拠地でのエンゼルス戦に佐々木朗希が先発登板。計2回（66球）を投げ、被安打0ながら、合計で8四死球、5失点と安定感を欠いた。これで今春のオープン戦は4登板（計8回2／3）で、防御率15.58、WHIP2.77、与四球率15.58、被OPS1.043と散々な結果に終わった。【動画】