◆センバツ第６日▽２回戦帝京４―９中京大中京＝延長１０回タイブレーク＝（２４日・甲子園）延長１０回無死満塁、中京大中京の田中大晴（３年）が値千金の左前適時打を放ち、勝ち越しに成功した。帝京２番手右腕・岡田武大の３球目のスライダーを左前に運ぶと一塁上でガッツポーズ「直球を狙っていましたが、スライダーに対応した。遊撃手が二塁に寄っていたので、あの打球ならいけると思った」。１回戦の阿南光（徳島）