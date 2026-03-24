２４日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、開幕間近のＭＬＢを特集。現地時間２３日のエンゼルスとのオープン戦に先発登板したドジャース・佐々木朗希投手（２４）が計２回で６６球を投げて無安打だったが、８四死球、５失点の大乱調で降板し、オープン戦４登板の防御率１５・５８で開幕に不安を残し、６６球でストライクは３２球のみのストライク率は４８・５％だったことを報じた。司会の