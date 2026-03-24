◆ファーム・リーグオリックス―阪神（２４日・京セラドーム大阪）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（創価大）が５番・左翼で出場し、３回に適時打を放った。２点を先取し、なおも１死二塁から実績十分の岩崎翔投手の１５０キロを右前に運んだ。直前には前川佑京外野手と西純矢外野手も適時打。ドラ１の一打で、クリーンアップの３連続タイムリーとなった。