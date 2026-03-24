テレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊！！３時間ＳＰサンド旅＆バーガー店で帰れま１０」が２３日に放送された。「マクドナルドで帰れま１０！」に挑戦した俳優でプロ雀士・萩原聖人は、最近、ニュースになっていたこととして「木村拓哉との和解」を聞かれた。サンドウィッチマン・伊達みきおが「どういうことですか？」と聞くと、萩原は「３２年前に共演した作品で、世間がですよ？バチバチしてたと。（萩原が）木村拓哉