検定に合格した高校教科書文部科学省は24日、2027年度から主に高校2年生が使用する教科書の検定結果を公表した。生成人工知能（AI）に関して記述したのは7教科12科目の計30点に上り、使用する際の注意点やリスクに言及した内容が目立った。評論などの実用的文章を学ぶ論理国語13点のうち小説を扱ったのは半数近い6点。4年前の前回検定の2点から増えた。今回の検定対象はほとんどが選択科目の教科書で、現行学習指導要領に対応