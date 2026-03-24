フリーアナウンサー・皆藤愛子（42）が24日、自身のインスタグラムを更新。憧れの人との2ショットを投稿した。1月25歳に誕生日を迎えた皆藤。「美香さんに今年もお誕生日をお祝いしていただきましたおしゃべり止まらない幸せな時間でした」と記し、フリーアナウンサー・杉崎美香との2ショットを掲載した。杉崎について「ずっと憧れの方です！！」「大学生の私にこの写真を見せたらひっくり返ることでしょう」と尊敬をつづ