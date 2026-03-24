大統領専用機への搭乗前に記者団に応じるトランプ米大統領＝23日/Saul Loeb/AFP/Getty Images（CNN）トランプ米大統領がイランに対する重大なレッドライン（越えてはならない一線）を最近になって覆したことで、同氏の戦時の意思決定を動機づけているものは具体的に何なのか、という疑問が浮上している。トランプ氏は21日夜、イランに対し、48時間以内にホルムズ海峡を開放して世界経済への制約を解かなければ、イラン最大の発電所