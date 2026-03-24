ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２３日（日本時間２４日）、開幕前最後となるエンゼルスとのオープン戦に登板し、今後に不安を残した。再登板も含めた計２イニングで無安打、８四死球、５失点の大乱調。３０日（同３１日）のガーディアンズ戦での先発が内定した中で大荒れ投球となったが、試合後のデーブ・ロバーツ監督（５３）は従来通りの予定で突き進む方針を明かした。以下は主な一問一答。――佐々木の登板をどう捉