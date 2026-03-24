カーリング女子日本代表のロコ・ソラーレ（ＬＳ）でサードを担う吉田知那美の?快挙?に、祝福の声が相次いでいる。カナダ・カルガリーで開催された世界選手権は、３位決定戦でスウェーデンに敗戦。惜しくもメダルには届かなかったが、ワールド・カーリングは公式Ｘ（旧ツイッター）で「日本の吉田知那美がフランシス・ブロディ賞を受賞したことをお祝いします。受賞者は参加者によって選ばれ、技術、誠実さ、フェアプレー、友情