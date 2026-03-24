【モデルプレス＝2026/03/24】韓国の恋愛リアリティ「ドルシングル ズ 7 IN GOLD COAST」が、映像配信サービス「Lemino」にて4月1日より日本初独占配信される。【写真】韓国女性同士の恋リア、出演者の直筆謝罪コメント◆韓国発恋愛リアリティ「ドルシングルズ 7」日本初配信決定真実の愛を求めるバツあり男女のリアルな本音が詰まった、韓国の人気恋愛リアリティショー「ドルシングルズ」。圧倒的なスケールで贈るシーズン7の舞台