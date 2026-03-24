はたして“転落先”なのか、それとも“再出発の場”なのか。放送や芸能ニュースの中心から少し遠ざかっていた韓国スターたちが、次々とTikTokライブに流れ込んでいる。【写真】20歳で出産した元K-POPアイドル、配信者にかつては、芸能人とネット配信者のあいだにははっきりとした線があった。スターはテレビや映画に出る人であり、ライブ配信で視聴者から「投げ銭」を受け取るのは、別の世界の人たちだった。だが、その境界は急速