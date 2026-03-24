BLACKPINKのジェニーが“フェスティバルクイーン”の名声を証明した。ジェニーは3月22日、グローバルなストリートファッションとカルチャーを網羅するフェスティバル「ComplexCon Hong Kong」にヘッドライナーとして出演し、圧倒的なパフォーマンスで会場を熱狂させ、ステージを成功裏に終えた。【写真】ほぼ丸見え…ジェニー、“あみあみ”衣装特に今回の公演は、ヘッドライナー出演の発表時から大きな注目を集め、出演回はチケッ