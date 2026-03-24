マツコ・デラックスさんが前週に引き続き「月曜から夜ふかし」（日本テレビ系、2026年3月23日放送）を欠席した。相方のMCの村上信五さんが登場するやいなや、マツコさんの席を見て「すいませんマツコが、こんなことになってしまいました」と話す。マツコさんの席には大きなダルマ。大人が抱えても両腕が回りきらないぐらい胴回りがあるりっぱなものだ。実はこのダルマ、放送開始からスタジオにオブジェのように置かれているもので