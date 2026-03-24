スキンケアブランドYunth（ユンス）が、BTS・Vさんをアンバサダーに迎えた特別な空間を新宿で展開♡話題の美容液や新作シートマスク、ここでしか手に入らない限定セットが揃うポップアップイベントが期間限定で登場します。ブランドの魅力を五感で楽しめるこの機会は、美容好き女子にとって見逃せない注目イベントです♪ BTS・Vの世界観が広がる特設空間 2026年3月24日(火)～4月16日(木)の期間、「アイ