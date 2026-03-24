パティシエの鎧塚俊彦氏が24日、自身のインスタグラムを更新。福島県内の学校で3月11日、卒業祝いの赤飯が提供される予定だったが、生徒の保護者を名乗る人物からの1本の問い合わせによって急きょメニューを差し替え。赤飯約2100食ぶん、30万円相当の赤飯を廃棄した騒動に言及した。【写真あり】「いい写真」「奥様への愛が溢れてますね」鎧塚氏＆川島なお美さんの2ショット※夫婦写真は4枚め投稿で「3月11日に福島県内の学