サッカーのJ1川崎フロンターレは24日、DF谷口栄斗が左太腿裏の肉離れと診断されたと発表した。18日の東京ヴェルディ戦で負傷した。離脱期間は明らかにされていない。谷口は今季、東京Vから加入。守備再建の切り札と期待され、明治安田J1百年構想リーグで開幕からフル出場を続けていたが、古巣対決となった東京V戦で初めて途中交代で退いていた。川崎FはDF佐々木旭も左太腿裏の肉離れで19日に離脱が発表され、両選手を欠いた2