東京証券取引所24日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は反発した。中東情勢を巡る緊張緩和への期待の高まりなどで、買い注文が広がった。終値は前日比736円79銭高の5万2252円28銭。東証株価指数（TOPIX）は73.23ポイント高の3559.67。出来高は約22億42万株だった。