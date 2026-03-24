豊田自動織機は２４日、同社の株式非公開化に向けたトヨタ自動車グループによる株式公開買い付け（ＴＯＢ）が成立したと発表した。買収総額は約５・９兆円を見込み、国内の企業に対するＴＯＢでは過去最大規模となる。ＴＯＢは１月１５日から今月２３日まで実施した。発表によると、応募があったのは１億９１０８万株（議決権比率の６３・６％）で、成立の下限（同約４２％）を上回った。ＴＯＢには当初、豊田織機の株式７％