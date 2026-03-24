日本時間23日午後8時過ぎ、トランプ大統領は自身のSNSで、48時間としていた軍事攻撃の期限を、急きょ「5日間延期する」と発表しました。トランプ大統領：今、イランにはもう一度、アメリカと同盟国への脅しを終わらせる機会がある。そして我々は彼らがそれを受け入れることを望んでいる。我々は合意に至る非常に高い可能性があると思っている、だから5日間の期間を与えている。そしてその結果を見る。アメリカとイスラエルによる攻