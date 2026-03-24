プロ野球のセ・リーグは24日、昨年に引き続きセ・リーグ公式表彰「JERAセ・リーグAWARD(ジェラセ・リーグアワード)」及び、リーグ公式配信番組「JERAセ・リーグレジェンドLIVE」を行うことを発表しました。「JERAセ・リーグAWARD」はセ・リーグのリーグ戦の試合(交流戦を除く)で勝利に貢献した選手を選出。その中から月間大賞や年間大賞、年間敢闘賞も表彰されます。また今季から新たに「月間Energy 賞」、特別賞「Mr.ZERO」も設置