「BMWが30万元（約690万円）値下げ」というキーワードが最近、中国のネット上で人気トレンドに入りました。年初以来、BMW中国は中国市場で31車種の自動車小売価格を調整しました。その結果、同社が販売している24車種の価格は10%以上、5車種は20%以上値下がりしました。この衝撃的な値下げ幅と広い対象範囲が、市場で大きな注目を集め、議論を巻き起こしています。具体的に見ると、BMWのフラッグシップモデルのi7 M70Lは、30万1000