スズキ「エブリイ」実車公開に反響あり！2026年2月13日から3日間にわたってインテックス大阪で開催された、関西最大級のカスタムカーイベント「大阪オートメッセ2026」。数多くの魅力的な車両が並ぶスズキブースの中でも、ひときわ来場者の視線を集めていたのが「エブリイワゴン ワンパクライダー」です。【画像】超カッコいい！ これが新型「エブリイ」!? 画像を見る（30枚以上）このモデルが、10年ぶりのマイナーチェンジ