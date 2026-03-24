日本サッカー協会（JFA）が３月24日、株式会社電通と「サッカー日本代表放送権（2027〜2030）」契約を締結することで基本合意したと発表した。発表によると、今回の契約により、2027年１月１日から2030年12月31日までの４年間、JFAが権利を有する各日本代表戦の放送・配信を電通がサポート。対象には、SAMURAI BLUE（日本代表）、なでしこジャパン（日本女子代表）、U-23日本代表に加え、フットサル日本代表やビーチサッカー日