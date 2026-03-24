1999年のワールドユースで準優勝、2007年のアジア・チャンピオンズリーグ制覇とMVP受賞など、輝かしいキャリアを築いてきた元日本代表FWの永井雄一郎。W杯出場こそ経験していないが、浦和レッズ、清水エスパルス、横浜FC、ザスパ群馬（当時はザスパクサツ群馬）など国内外10クラブでの選手生活は非常に充実したものだったと言っていい。その彼が2026年２月からJ３・ザスパ群馬のアカデミーダイレクター兼U-18監督に就任すると