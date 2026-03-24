◇第98回選抜高校野球大会2回戦八戸学院光星―滋賀学園（2026年3月24日甲子園）八戸学院光星が双子のコンビネーションで一時は勝ち越しとなる2点目を入れた。1―1の3回、先頭の長野が左前打で出塁。3番・新谷翔磨が三塁前へセーフィーバントで走者を得点圏に送った。2死となったが、翔磨の二卵性双生児の兄で5番の新谷契夏（せつな）が適時二塁打を放って走者をホームに迎え入れた。