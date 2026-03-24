午前は式典、午後はそのまま仕事へ――そんな忙しい1日を、着替えなしで乗り切る新スタイルが「洋服の青山」より登場。フォーマルとビジネスの垣根を越え、日常にもなじむ1着で、現代の働き方に寄り添う“新定番”を形にした。【写真】トップス次第で変幻自在!?仕事もオケージョンも日常もこなすキャミワンピの実力青山商事はビジネスと式典の両シーンに対応する「ビジオケセットアップ」を洋服の青山全店および公式オンライ