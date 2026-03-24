◇第98回選抜高校野球大会第6日2回戦帝京 4―9（延長10回タイブレーク） 中京大中京（2026年3月24日甲子園）帝京（東京）は2回戦で中京大中京（愛知）に延長10回の末に4―9で敗れ、16年ぶりの8強入りを逃した。0―4と4点を追う5回に一挙4点を奪い試合を振り出しに。9回には一打サヨナラのチャンスをつくったが得点は奪えなかった。延長タイブレークの10回にミスも響き5失点で万事休す。16年ぶりベスト8には届かなかっ