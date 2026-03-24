広島の新井貴浩監督ら首脳陣、選手、球団幹部が２４日、広島市内の広島護国神社で必勝祈願を行った。新井監督と今季から選手会長に就任した島内颯太郎投手は、ともに絵馬に「日本一」と記した。島内は「本当に今年は日本一、そこだけだと思っています」と、背筋を伸ばした。今季はドラフト１位・平川（仙台大）、２位・斉藤汰（亜大）、３位・勝田（近大）、５位・赤木（佛教大）の新人４人が開幕１軍切符を勝ち取った。島内は