俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の長女でモデル、フルーティストのＣｏｃｏｍｉがコーデショットを披露した。２４日までにインスタグラムで「快晴。＃ｏｏｔｄ」とつづると、グレーのニットにデニムのミニスカートをあわせたコーデショットをアップ。ショートブーツを履いており、ミニスカから美脚がスラリと伸びている。「妹がよく着てるインティミッシミ、着てみて着心地抜群」と続けた。