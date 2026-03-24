昨年の東日本報知オールスター（ＡＳ）戦の選抜チームメンバーや主要大会に出場した主な選手の進路が判明した。東日本ブロック北海道支部から群馬県支部に所属し、希望を胸にはばたく選手たちの進路先を掲載する。◆主な選手の進路◆所属・選手名→進学先※◉は報知ＡＳ、●はＵ１５ジャパン、★は世界大会、▲は鶴岡大会の出場メンバー【北海道支部】ようてい・◉竹内宗太朗→倶知安ようてい・◉山階蓮雄→倶知