共産党の小池晃書記局長が2026年3月23日の記者会見で、沖縄県名護市・辺野古沖で船2隻が転覆し2人が死亡した事故をめぐりコメントした。「本人の悔しさ、ご家族の苦しみというのはいかばかりか」質疑応答では男性記者が、亡くなった女子高生を乗せた抗議船「平和丸」の船長について、「名前は伏せられているが、共産党の沖縄地区で役職を務めていた人物ではないか」「船長についての情報は把握しているのか」と切り込んだ。小池氏