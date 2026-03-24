笠岡市立市民病院笠岡市笠岡 老朽化に伴い建て替え予定の笠岡市民病院について基本計画を見直すための再検討会議が23日に開かれました。 再検討会議には、医療関係者の委員と笠岡市の担当者らが出席し、市民病院の現状や在り方などを話し合いました。笠岡市は、現在の市民病院の老朽化に伴い、その敷地内に病床数99の新しい市民病院を建設する予定でした。しかし、現在の計画だと慢性的な赤字が見込まれるなどとして、