福岡管区気象台は24日午後、福岡での桜の開花を発表しました。 福岡市中央区の福岡管区気象台では、24日午後3時半すぎ、敷地内にあるソメイヨシノの標本木で、開花発表の目安となる5輪の花を職員が確認し、桜の開花を発表しました。去年より1日早く、平年より2日遅い開花です。 福岡の標本木では午前中、3輪の花が開いているのが確認されていました。福岡市中央区の最高気温は午後3時までに18℃を超え、日差しも降り注ぎ