豪ドル、NZドル軟調、ハト派姿勢示したNZドル売りが目立つ＝オセアニア為替概況 NZ準備銀行(中央銀行)のブレマン総裁は、「急いで利上げするつもりはない。利上げも利下げも排除せず」「混乱が一時的であれば短期的なインフレ上昇を見過ごすことができる」「戦争が長期化した場合は金利を引き上げることが適切になる可能性」と発言。比較的ハト派な姿勢を示したものとなったこともあり、NZドル売りが優勢となった。 昨日対ドル