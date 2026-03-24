【トルコ】 設備稼働率（3月）16:00 予想N/A前回73.5% 【ユーロ圏】 フランス製造業PMI・速報値（3月）17:15 予想49.5 前回50.1 フランス非製造業PMI・速報値（3月）17:15 予想49.1 前回49.6 ドイツ製造業PMI・速報値（3月）17:30 予想49.4前回50.9 ドイツ非製造業PMI・速報値（3月）17:30 予想52.6前回53.5 ユーロ圏製造業PMI・速報値（3月）18:00 予想49.